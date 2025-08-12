Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Klassische Musik an ungewöhnlichem Ort: Konzerte im Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn

Bild: Toni Söll
Bild: Toni Söll
Chemnitz
Klassische Musik an ungewöhnlichem Ort: Konzerte im Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Musikfreunde sind am 15. und 16. August dorthin eingeladen, wohin es sonst üblicherweise eher Technikinteressierte zieht.

Chemnitz.

Am 15. und am 16. August steht auf dem Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn weniger die Eisenbahntechnik im Mittelpunkt, sondern die Musik. Jeweils um 19 Uhr beginnt auf dem Gelände des Sächsischen Eisenbahnmuseums, An der Dresdner Bahnlinie 130c, ein Konzert, das die Blechbläser der Robert-Schumann-Philharmonie gestalten und mit dem sie in die neue Saison starten. „Take the Brass Train II“ bietet ein festlich-unterhaltsames Programm mit Blechbläsermusik verschiedener Epochen und Stilrichtungen, versprechen die Theater Chemnitz. Seit mehr als 20 Jahren konnte sich dieses Ensemble, dessen Mitglieder hauptsächlich aus den Musikhochschulen Leipzig und Dresden hervorgegangen sind, zusammenspielen. So konnte ein farbenreicher, einfühlsamer und ausgereifter Klang gefunden werden, der maßgeblich durch die umfangreiche Beschäftigung mit den Werken Richard Wagners geprägt wurde. (gp) Symbolfoto: Toni Söll/Archiv

Informationen zum Ticketkauf stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
1 min.
Rocksänger aus Finnland gibt Konzert in Chemnitz
Am Wasserschloß Klaffenbach präsentiert der Rocksänger Samu Haber am 9. August unter anderem Songs seines ersten englischsprachigen Solo-Albums.
Galina Pönitz
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
2 min.
Baubeginn an der Hochschule Mittweida: Was auf dem Campusgelände entsteht
Die Arbeiten für den Rohbau der Hochschulbibliothek haben begonnen.
23,8 Millionen Euro fließen in Mittweida in eine neue Bibliothek. Ein ambitioniertes Projekt, das auf den steigenden Bedarf der Studierenden reagiert.
Manuel Niemann
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
28.06.2025
2 min.
Auf der Chemnitzer Küchwaldbühne: Das Abenteuer zweier Jungs beginnt mit einem Mord
Am 28. und 29. Juni können Kinder und Erwachsene miterleben, wie es Tom und Huckleberry auf eine Insel verschlägt.
Galina Pönitz
Mehr Artikel