Klassische Musik an ungewöhnlichem Ort: Konzerte im Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn

Musikfreunde sind am 15. und 16. August dorthin eingeladen, wohin es sonst üblicherweise eher Technikinteressierte zieht.

Chemnitz. Am 15. und am 16. August steht auf dem Chemnitzer Schauplatz Eisenbahn weniger die Eisenbahntechnik im Mittelpunkt, sondern die Musik. Jeweils um 19 Uhr beginnt auf dem Gelände des Sächsischen Eisenbahnmuseums, An der Dresdner Bahnlinie 130c, ein Konzert, das die Blechbläser der Robert-Schumann-Philharmonie gestalten und mit dem sie in die neue Saison starten. „Take the Brass Train II“ bietet ein festlich-unterhaltsames Programm mit Blechbläsermusik verschiedener Epochen und Stilrichtungen, versprechen die Theater Chemnitz. Seit mehr als 20 Jahren konnte sich dieses Ensemble, dessen Mitglieder hauptsächlich aus den Musikhochschulen Leipzig und Dresden hervorgegangen sind, zusammenspielen. So konnte ein farbenreicher, einfühlsamer und ausgereifter Klang gefunden werden, der maßgeblich durch die umfangreiche Beschäftigung mit den Werken Richard Wagners geprägt wurde. (gp) Symbolfoto: Toni Söll/Archiv

Informationen zum Ticketkauf stehen im Internet. www.theater-chemnitz.de