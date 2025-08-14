Klein und seidig: Chemnitzer Tierpark meldet Geburt bei seltener Affenart

Sie wiegen bei der Geburt nur 15 Gramm, purzeln meist als Zwillinge auf die Welt. So auch in diesem Fall. Warum diese Äffchen was Besonderes sind.

Zwergseidenaffen leben im tropischen Regenwald Südamerikas. Weil dieser bekanntlich immer weiter abgeholzt wird, haben die Bestände der Primaten-Art deutlich abgenommen. Seit 2020 stünden sie deshalb auf der internationalen Roten Liste gefährdeter Tierarten, erklärt die Stadt Chemnitz in einer Mitteilung zum Tierpark. Dort seien Ende Juli...