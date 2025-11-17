Kleine Chemnitzer setzen Zeichen: Lilafarbene Lampions zum Weltfrühchentag

Am 17. November rückt die Farbe Lila in den Fokus. Weltweit gilt sie als Symbol für Frühchen. Auch in Chemnitz wird der Tag jedes Jahr begangen.

Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen sind, gehören zu den Frühgeborenen. Am 17. November rücken sie weltweit in den Blickpunkt. Auch in Chemnitz wird der Weltfrühgeborenentag begangen. „Mit dem Aktionstag soll das Bewusstsein für die Risiken und die medizinischen Herausforderungen, die mit einer Frühgeburt...