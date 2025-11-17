Kleine Chemnitzer setzen Zeichen: Lilafarbene Lampions zum Weltfrühchentag

Chemnitz
Am 17. November rückt die Farbe Lila in den Fokus. Weltweit gilt sie als Symbol für Frühchen. Auch in Chemnitz wird der Tag jedes Jahr begangen.
Kinder, die vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen sind, gehören zu den Frühgeborenen. Am 17. November rücken sie weltweit in den Blickpunkt. Auch in Chemnitz wird der Weltfrühgeborenentag begangen. „Mit dem Aktionstag soll das Bewusstsein für die Risiken und die medizinischen Herausforderungen, die mit einer Frühgeburt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.