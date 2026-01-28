Körperwelten in Chemnitz: Was der Besuch kostet und wann geöffnet ist

Schon 10.000 Tickets wurden für die Ausstellung, die am 30. Januar eröffnet wird, verkauft. „Freie Presse“ verrät, was der Marketingchef empfiehlt, und was beim Besuch mit Kindern zu beachten ist.

Mit neun Lastwagen ist die Ausstellung „Körperwelten & der Zyklus des Lebens“ nach Chemnitz gekommen. Rund 200 Exponate, darunter 21 Ganzkörper-Plastinate und rund 180 Teilpräparate, werden gerade in der Markthalle in der Innenstadt aufgestellt und arrangiert. Mit neun Lastwagen ist die Ausstellung „Körperwelten & der Zyklus des Lebens“ nach Chemnitz gekommen. Rund 200 Exponate, darunter 21 Ganzkörper-Plastinate und rund 180 Teilpräparate, werden gerade in der Markthalle in der Innenstadt aufgestellt und arrangiert.