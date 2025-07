Koffer auf Hauptbahnhof Chemnitz entsorgt: Das wird teuer

Wiederholt führen herrenlose Gepäckstücke am Hauptbahnhof Chemnitz zu Sperrungen und Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizei warnt nun und zeigt mögliche Folgen auf.

Schon wieder: Nach einem Einsatz am Sonntag musste am Dienstag die Bundespolizei erneut den Betrieb am Hauptbahnhof Chemnitz einschränken. Eine Streife hatte kurz nach 9 Uhr zwei herrenlose Rucksäcke entdeckt. Vorsorglich wurde der Haupteingang und ein Teil der Haupthalle gesperrt, bis ein georderter Entschärfungsdienst entwarnen konnte.