Kolumne des Leserobmanns: Gefährliche Nummer

Erik Kiwitter schreibt über eine morgendliche SMS, die vertrauensvoll begann, sich aber dann als Fake erwies. Seien Sie also gewarnt.

Es ist nicht so, dass mir in meinem Alter noch unzählige Stellenangebote ins Haus flattern. Wenn ich ehrlich sein soll, seit geraumer Zeit eigentlich gar keine mehr. Meine Frau vergleicht mich deshalb manchmal mit einem alternden Fußballspieler, der gern noch einmal ganz groß beim FC Bayern München aufspielen würde, am Ende in Wahrheit aber...