Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kommentar zum internen Zoff unter den Chemnitzer AfD-Stadträten: Anspruch und Wirklichkeit

Blau und aufgeblasen: Luftballons der AfD.
Blau und aufgeblasen: Luftballons der AfD. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Blau und aufgeblasen: Luftballons der AfD.
Blau und aufgeblasen: Luftballons der AfD. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Meinung
Chemnitz
Kommentar zum internen Zoff unter den Chemnitzer AfD-Stadträten: Anspruch und Wirklichkeit
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das rücksichtslose Gegeneinander der zerstrittenen Lager steht im krassen Widerspruch zum Anspruch der AfD, Vertreterin der Bürger sein zu wollen. Eine „Alternative“, die vor allem mit sich selbst beschäftigt ist und die Stadt lähmt, disqualifiziert sich selbst.

An ihr solle künftig kein Weg vorbeiführen, lautete die selbstbewusste Ansage der Chemnitzer AfD vor der Wahl des Stadtrats im vergangenen Jahr. „Konstruktive Vorschläge im Sinne eines stetig wachsenden Bevölkerungsanteils“, so das Versprechen. Die Rechnung ging auf: Mit fast 25 Prozent wurde die AfD stärkste im Stadtrat vertretene
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
4 min.
Chemnitz: Stadtrat durch AfD-Zoff lahmgelegt
Update
Der größte Teil der ehemaligen AfD-Fraktion folgte Volker Dringenberg (l.) und gründete eine neue Fraktion.
Am Mittwoch sollte der Stadtrat Chemnitz seinen Betrieb nach der Sommerpause wieder aufnehmen. Doch die Sitzung endete ohne die geplanten Ausschuss-Neubesetzungen. Per Eilbeschluss war das Verwaltungsgericht wegen der Spaltung der AfD-Fraktion dazwischen gegrätscht.
Susanne Kiwitter
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Dämpfer für Trump vor Gericht: Was wird aus den Zöllen?
Welche Tragweite die Zollentscheidung des Gerichts hat, ist noch unklar. (Archivbild)
Steht Donald Trumps aggressive Zollpolitik auf juristisch tönernen Füßen? Erneut kassiert der US-Präsident eine Niederlage vor Gericht. Doch noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
20:00 Uhr
4 min.
Stillstand im Chemnitzer Rathaus nach Zoff in der AfD: Wie soll es jetzt weitergehen?
Wie weiter? Oberbürgermeister Sven Schulze und Volker Dringenberg, Wortführer eines der zerstrittenen Lager in der Chemnitzer AfD.
Ärger bei Schülertaxis, Parkplatzmisere auf dem Kaßberg, die Zukunft des Schauspielhauses: Es gäbe für die Stadtpolitik vieles zu besprechen. Doch ein AfD-interner Streit blockiert alles. In einigen Gremien könnten am Ende der rechte Rand und das BSW die Mehrheit übernehmen.
Michael Müller
30.08.2025
3 min.
"Nicht gereicht": St. Pauli zeigt HSV im Derby Grenzen auf
Enttäuscht nach dem 0:2 im Derby: die HSV-Profis und Trainer Merlin Polzin (2.v.r.).
Der Hamburger SV erlebt nach dem Aufstieg einen Heimspielauftakt zum Vergessen. Beim 0:2 gegen Stadtrivale St. Pauli ist das Team über weite Strecken chancenlos. Der nächste Gegner hat es in sich.
Mehr Artikel