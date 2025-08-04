Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Kommentar zur Aufsplittung der Chemnitzer AfD-Stadtratsfraktion: Ein Desaster mit Folgen

Die Chemnitzer AfD steht womöglich vor einer Zerreißprobe.
Die Chemnitzer AfD steht womöglich vor einer Zerreißprobe. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Meinung
Chemnitz
Kommentar zur Aufsplittung der Chemnitzer AfD-Stadtratsfraktion: Ein Desaster mit Folgen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Der Streit um ihren Kreis-Vorsitzenden Nico Köhler führt zu einer Aufteilung der AfD-Stadtratsfraktion. Damit kostet die Partei, die sonst gern Steuerverschwendungen anprangert, den Chemnitzern nun selbst mehr Geld.

Statt des angepeilten Ausschlusses von Kreis-Chef Nico Köhler kommt es nun zu einer Aufsplittung der Stadtratsfraktion: Für die AfD ist das in vielerlei Hinsicht ein Desaster. Bislang auf Augenhöhe mit CDU/FDP die stärkste Fraktion im Rat, verliert sie nun an politischem Einfluss. Schwierig dürfte sich auch die Kommunikation nach außen...
