Konkurrenz aus Fernost: Wie sich ein Chemnitzer Textilforschungs-Institut neu erfunden hat

Die Cetex entwickelte früher Konzepte für Textilmaschinen des VEB Textima. Doch die Welt hat sich weitergedreht und die Kleidungsproduktion ist zu großen Teilen nach Asien abgewandert. Was macht das Institut heute?

Gegründet 1957 als „Institut für Textilmaschinen“, entwickelte sich das heutige Cetex-Institut in den Folgejahren zur zentralen Forschungseinrichtung für die Textilmaschinenhersteller des VEB Textima Karl-Marx-Stadt, mit 30.000 Mitarbeitern der viertgrößte Textilmaschinenhersteller der Welt. Gegründet 1957 als „Institut für Textilmaschinen“, entwickelte sich das heutige Cetex-Institut in den Folgejahren zur zentralen Forschungseinrichtung für die Textilmaschinenhersteller des VEB Textima Karl-Marx-Stadt, mit 30.000 Mitarbeitern der viertgrößte Textilmaschinenhersteller der Welt.