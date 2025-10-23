Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kontrolle eskaliert am Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann wirft Gebetstafel nach Polizisten

In der Chemnitzer Bahnhofshalle endete eine Personenkontrolle in Gewalt gegen Polizisten.
In der Chemnitzer Bahnhofshalle endete eine Personenkontrolle in Gewalt gegen Polizisten. Bild: Andreas Seidel
In der Chemnitzer Bahnhofshalle endete eine Personenkontrolle in Gewalt gegen Polizisten.
In der Chemnitzer Bahnhofshalle endete eine Personenkontrolle in Gewalt gegen Polizisten. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Kontrolle eskaliert am Chemnitzer Hauptbahnhof: Mann wirft Gebetstafel nach Polizisten
Redakteur
Von Erik Anke
Eine Personenkontrolle eskalierte am Mittwochabend. Ein Polizist wurde verletzt. Der mutmaßliche Täter landet womöglich im Gefängnis.

Eine Personenkontrolle der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof ist am Mittwochabend eskaliert. 23.15 Uhr stellte eine Streife einen schlafenden Mann bei den DHL-Packstationen im Bahnhofsgebäude fest. Auf Nachfrage habe der Mann angegeben, keine Reiseabsicht zu haben, sondern nur dort schlafen zu wollen, erklärt die Polizei. Daraufhin...
