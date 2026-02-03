Kontrollen in der Chemnitzer Innenstadt: Polizei greift Dealer auf

Die Polizei griff am Montag im Zentrum innerhalb weniger Minuten mehrere Männer mit großen Mengen Cannabis auf. Was die Beamten außerdem fanden.

Am Montagnachmittag nahmen Polizeibeamte im Stadtzentrum binnen weniger Minuten zwei Männer ins Visier. Gegen 16.15 Uhr kontrollierten Polizisten Am Wall einen 18-Jährigen. In seiner Gürteltasche entdeckten sie ein verbotenes Messer sowie rund 41 Gramm Cannabis. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab 1,5 Promille. Kurz darauf beobachteten... Am Montagnachmittag nahmen Polizeibeamte im Stadtzentrum binnen weniger Minuten zwei Männer ins Visier. Gegen 16.15 Uhr kontrollierten Polizisten Am Wall einen 18-Jährigen. In seiner Gürteltasche entdeckten sie ein verbotenes Messer sowie rund 41 Gramm Cannabis. Ein Alkoholtest bei dem jungen Mann ergab 1,5 Promille. Kurz darauf beobachteten...