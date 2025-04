Kosmos 2025 in Chemnitz: Wer auftritt, wo es stattfindet und was sonst schon bekannt ist

Das Festival in Chemnitz hat im vergangenen Jahr 70.000 Menschen angezogen – und das an nur einem Tag. 2025 wird alles noch eine Nummer größer – mindestens. „Freie Presse“ gibt einen Überblick zu den ersten Details.

Chemnitz.

Als das Kosmos im vergangenen Jahr gefeiert wurde, war Sommer. Es war heiß, 70.000 Menschen feierten am Schloßteich und rosa Schaumwolken tanzten durch die Luft. 2025, dem Kulturhauptstadtjahr, soll alles noch eine Nummer größer werden.

Wo und wann findet das Kosmos-Festival statt? In diesem Jahr soll das Kosmos erstmals drei Tage dauern. Es wird vom 13. bis zum 15. Juni stattfinden – Freitag bis Sonntag. Als Festivalgelände wurde wieder das Areal rund um den Schloßteich ausgewählt. 2024 erwies sich die Festival-Location als optimal. Auf der Schloßteichinsel legten DJs auf, auf dem Schloßberg gab es eine der vielen Bühnen, Bäume spendeten Schatten. Neu in diesem Jahr ist allerdings, dass es auch sogenannte „Satelliten“ geben wird. Heißt: An verschiedenen Orten finden zusätzliche Programmpunkte statt. Wo genau diese sein werden, ist noch nicht bekannt. „Die Planungen laufen auf Hochtouren“, heißt es aus dem Kosmos-Team. Am Schloßteich sind wieder mehrere Bühnen geplant.

Wird Eintritt verlangt? Nein. Obwohl sich das Festival in diesem Jahr über drei Tage erstreckt, bleibt es für alle kostenfrei.

70.000 Besucher kamen zum Kosmos 2024 nach Chemnitz. Bild: Mark Frost/Archiv 70.000 Besucher kamen zum Kosmos 2024 nach Chemnitz. Bild: Mark Frost/Archiv

Welche Musiker treten auf? Noch sind nicht alle Details und Künstler bekannt. Doch in einer ersten Welle wurden nun einige Programmpunkte bekannt. Verschiedenste Genres sollen dabei abgebildet werden. Der bekannteste Name ist vermutlich der der Band Juli, die 2004 mit dem Song „Perfekte Welle“ durchstartete. Die Stimme von Frontfrau Eva Briegel dürften viele im Ohr haben. Mehr als 1,5 Millionen verkaufte Alben hat Juli vorzuweisen. Damit wäre im Bereich Pop schon mal eine Marke gesetzt. Für das Genre Rap wurde Disarstar angekündigt. Hunderttausende Hörer auf Spotify sprechen für sich. Mit seiner Musik erzählt der Rapper Geschichten von Dreck und Gentrifizierung, Armut und dem Gefühl des Nicht-gewollt-Seins, heißt es vom Veranstalter. Die Indie-Pop-Richtung werden unter anderem Lena & Linus abdecken. Das Duo stammt aus Würzburg. 2021 nahmen sie den ersten gemeinsamen Song auf. Einer ihrer erfolgreichsten Songs heißt „Liebe teilen“. Sängerin Paula Engels („Ich fühl alles“) und Ami Warning (Singer-Songwriterin, Pop-, Soul- und Reggaesängerin) werden ebenfalls dabei sein.

Eva Briegel wird mit ihrer Band Juli beim Kosmos 2025 dabei sein. Bild: Michael Bahlo/dpa/Archiv Eva Briegel wird mit ihrer Band Juli beim Kosmos 2025 dabei sein. Bild: Michael Bahlo/dpa/Archiv

Was ist vom sonstigen Kosmos-Programm bekannt? Neben Musik spielen beim Kosmos Kunst, Kultur, Demokratie, Gesellschaft und mehr eine zentrale Rolle. Das Kosmos sei Festival, Netzwerk und Plattform für Austausch und Diskussion. „Hier entsteht Demokratie von morgen“, so die Veranstalter. Vereine, Organisationen und Initiativen werden wieder einen großen Teil des Programms gestalten. Die „Meile der Initiativen“, auf der sich lokale und internationale Vereine sowie Nichtregierungsorganisationen präsentieren können, wird es wieder geben. Das Projekt „Der inneren Uhr auf der Spur“ der Max-Planck-Förderstiftung wird ebenfalls angekündigt. Eine interaktive Trommel-Installation des Künstlers Andrew Unruh („Beating the Drum“) ist als Beitrag zum Kuha-Projekt „Gelebte Nachbarschaft“ vertreten.

Jens Decke von den Konnektonauten auf der 630 Meter langen Highline über den Schloßteich. Bild: Marcus Legner Jens Decke von den Konnektonauten auf der 630 Meter langen Highline über den Schloßteich. Bild: Marcus Legner

Und wer sich noch an die spektakuläre Highline vom Hochhaus über den Schloßteich zur Schloßkirche erinnert, wird sich freuen. Der Verein Walden und die Konnektonauten, die schon mehrfach Aktionen in Chemnitz umgesetzt haben, werden Teil des Kosmos sein. Eine neue Version der Urban Highline ist geplant.

War‘s das schon? Nein. Da soll noch viel mehr kommen. Eine weitere Programmwelle ist angekündigt. Wann ist aber noch offen. Auch beim vergangenen Kosmos wurden einige Programmpunkte erst kurz vor dem Termin bekannt gegeben.

Was ist das Kosmos? Das erste Festival fand 2019 unter dem Namen Kosmos statt. Es gilt als Nachfolge-Aktion für das „Wir sind mehr“-Konzert 2018. Dann kam die Pandemie. 2021 fanden kleinere Events analog und digital statt. 2022 kommen rund 50.000 Menschen zum Kosmos. Dann Pause und im vergangenen Jahr 70.000 Menschen an einem Tag. Mit dabei waren Silbermond, Culcha Candela, Boys Noize und, und, und... (aed)