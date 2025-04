Livestream Kosmos Chemnitz

Zehn Monate nach dem Erfolg des Konzerts #wirsindmehr in Chemnitz gibt es eine Fortsetzung. Mit "Kosmos Chemnitz - Wir bleiben mehr" soll die ganze City zur Bühne für Musik, Sport und Unterhaltung werden. Von mittags an sind neben Auftritten unter anderem von Herbert Grönemeyer, Tocotronic oder Rapper Alligatoah auch Lesungen, Podiumsdiskussionen, Sportevents und Vorführungen an 40 Spielorten geplant. Mit dem Festival soll erneut ein Zeichen für eine friedliche, weltoffene und tolerante Gesellschaft gesetzt werden. Der Livestream zeigt Impressionen.