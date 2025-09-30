Kosten steigen: 10.000 Chemnitzer Garagenmieter betroffen

Nach dem Nutzungsentgelt werden nun auch die Abgaben für Nebenkosten angehoben. Bereits für dieses Jahr können damit Nachzahlungen fällig werden.

Rund 10.400 Chemnitzer Nutzer von Garagen auf städtischen Grundstücken müssen sich auf noch höhere Kosten einstellen. Nachdem bereits vor Monaten das Anheben der Nutzungsentgelte von 80 auf 90 Euro pro Jahr ab 2026 beschlossen wurde, steigt nun ein weiterer Posten der jährlichen Zahlungen – die sogenannte Nebenkostenpauschale. Sie enthält...