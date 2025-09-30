Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Kosten steigen: 10.000 Chemnitzer Garagenmieter betroffen

In Chemnitz kommen auf viele Nutzer von Garagen höhere Kosten zu.
In Chemnitz kommen auf viele Nutzer von Garagen höhere Kosten zu.
In Chemnitz kommen auf viele Nutzer von Garagen höhere Kosten zu.
In Chemnitz kommen auf viele Nutzer von Garagen höhere Kosten zu. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Kosten steigen: 10.000 Chemnitzer Garagenmieter betroffen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Nutzungsentgelt werden nun auch die Abgaben für Nebenkosten angehoben. Bereits für dieses Jahr können damit Nachzahlungen fällig werden.

Rund 10.400 Chemnitzer Nutzer von Garagen auf städtischen Grundstücken müssen sich auf noch höhere Kosten einstellen. Nachdem bereits vor Monaten das Anheben der Nutzungsentgelte von 80 auf 90 Euro pro Jahr ab 2026 beschlossen wurde, steigt nun ein weiterer Posten der jährlichen Zahlungen – die sogenannte Nebenkostenpauschale. Sie enthält...
