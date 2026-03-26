Krätze-Fälle nehmen in Chemnitz zu

In diesem Jahr wurden bereits 62 Fälle mit Betroffenen der Hautkrankheit gemeldet. Bereits im Vorjahr gingen die Zahlen nach oben. Zu den Gründen gibt es Vermutungen.

Die Fallzahlen der Hautkrankheit Krätze, in Fachkreisen Skabies bezeichnet, steigen auch in Chemnitz. Verursacht und übertragen werden sie von sogenannten Krätzemilben, die sich von Hautzellen ernähren. Die Fallzahlen der Hautkrankheit Krätze, in Fachkreisen Skabies bezeichnet, steigen auch in Chemnitz. Verursacht und übertragen werden sie von sogenannten Krätzemilben, die sich von Hautzellen ernähren.