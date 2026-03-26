Krätze-Fälle nehmen in Chemnitz zu

Chemnitz
In diesem Jahr wurden bereits 62 Fälle mit Betroffenen der Hautkrankheit gemeldet. Bereits im Vorjahr gingen die Zahlen nach oben. Zu den Gründen gibt es Vermutungen.
Die Fallzahlen der Hautkrankheit Krätze, in Fachkreisen Skabies bezeichnet, steigen auch in Chemnitz. Verursacht und übertragen werden sie von sogenannten Krätzemilben, die sich von Hautzellen ernähren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.