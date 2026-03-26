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Ein schwerer Krätze-Fall mit Bläschen und Pusteln bei einem Obdachlosen.
Ein schwerer Krätze-Fall mit Bläschen und Pusteln bei einem Obdachlosen. Symbolbild: Daniel Naupold/dpa
Ein schwerer Krätze-Fall mit Bläschen und Pusteln bei einem Obdachlosen.
Ein schwerer Krätze-Fall mit Bläschen und Pusteln bei einem Obdachlosen. Symbolbild: Daniel Naupold/dpa
Chemnitz
Krätze-Fälle nehmen in Chemnitz zu
Redakteur
Von Christian Mathea
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In diesem Jahr wurden bereits 62 Fälle mit Betroffenen der Hautkrankheit gemeldet. Bereits im Vorjahr gingen die Zahlen nach oben. Zu den Gründen gibt es Vermutungen.

Die Fallzahlen der Hautkrankheit Krätze, in Fachkreisen Skabies bezeichnet, steigen auch in Chemnitz. Verursacht und übertragen werden sie von sogenannten Krätzemilben, die sich von Hautzellen ernähren.
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