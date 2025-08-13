Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Krebs: In Chemnitz stehen Spezialisten Betroffenen Rede und Antwort

Der onkologische Patiententag findet am Samstag, 23. August statt.
Der onkologische Patiententag findet am Samstag, 23. August statt.
Chemnitz
Krebs: In Chemnitz stehen Spezialisten Betroffenen Rede und Antwort
Redakteur
Von Denise Märkisch
Jedes Jahr erkranken eine halbe Million Menschen an Krebs. Beim onkologischen Patiententag des Klinikums Chemnitz können Betroffene und Angehörige ihre Fragen stellen. Es geht um Immuntherapie, Medikamente, Diagnose, Operation und vieles mehr.

Das Klinikum Chemnitz lädt für den 23. August zum onkologischen Patiententag ein. Von 9 bis 17 Uhr gibt es an dem Samstag für Betroffene und Angehörige Vorträge, Infostände und mehr.
