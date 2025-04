Kriminalität in Chemnitz: Was die Zahlen über schwere Verbrechen und die Herkunft der Verdächtigen verraten

Die Statistik gibt Anhaltspunkte dafür, wie sicher Chemnitz ist. In einigen Bereichen verzeichnete die Polizei Höchststände, in anderen gegen den Trend rückläufige Zahlen. Sorgen bereitet die Kinder- und Jugendkriminalität.

Gesamtlage: Die Polizei registrierte 2024 mit rund 20.200 Fällen in etwa so viele Verbrechen wie im Jahr zuvor. Mit einer Quote von 8681 Fällen pro 100.000 Einwohner ist Chemnitz statistisch gesehen sicherer als Dresden und Leipzig, aber nicht so sicher wie beispielsweise München. „Der Blick auf die Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 der...