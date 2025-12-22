Krippenspiel für Zschäpe und Co: Spielen zwei Gefangene Maria und Josef …

Chemnitz
Sie sind Betrügerinnen und Diebinnen. Eine hat jemanden mit dem Messer niedergestochen. Im Frauengefängnis Chemnitz spielen sie die Weihnachtsgeschichte nach. Sie geben die Guten. Hier ist die Generalprobe.
Sie stolpern in den Speisesaal wie Schulmädchen. Zehn kichernde Frauen, die Älteste in den Sechzigern mit schwarzem Haar wie Kleopatra. Sechs tragen die gleichen schwarzen Turnschuhe, zwei die gleichen dunkelblauen Badeschlappen, sieben die gleiche graue Jogginghose.
