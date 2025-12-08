Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Krise in der Chemnitzer Jugendhilfe: Dienstag fällt die Entscheidung

Jüngst demonstrierte das Bündnis „Allianz für Substanz“ gegen Streichungen in der Jugendhilfe. Bild: Haertel/Archiv
Jüngst demonstrierte das Bündnis „Allianz für Substanz“ gegen Streichungen in der Jugendhilfe. Bild: Haertel/Archiv
Chemnitz
Krise in der Chemnitzer Jugendhilfe: Dienstag fällt die Entscheidung
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Nur vier Angebote der freien Jugendhilfe sollen 2026 nicht mehr wie bisher gefördert werden. Ursprünglich standen 26 auf der Kippe. Die „Allianz für Substanz“ ist trotzdem nicht zufrieden.

Am Dienstag soll der Jugendhilfeausschuss beschließen, welche Jugendhilfe-Angebote 2026 unterstützt werden und welche nicht. Seit Wochen wird diskutiert, weil das Geld für alle Förderanträge nicht reicht. Zunächst sollte die Förderung für 26 Angebote eingeschränkt oder gestrichen werden. Vor einer Woche legte OB Sven Schulze einen neuen...
