Kritik an zweiter AfD-Fraktion im Chemnitzer Rathaus: „Unfähig zur Zusammenarbeit, aber zusätzliche Pöstchen“

Chemnitz
Mehrere Parteien wollen nicht hinnehmen, dass die AfD für ihre internen Streitereien nun womöglich auch noch mit mehr Einfluss belohnt wird. Über eine konkrete Idee wird bereits beraten.
Angesichts der Anerkennung einer zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat beraten die anderen Parteien über Konsequenzen. Dabei geht es in erster Linie darum zu verhindern, dass die AfD unterm Strich mehr Einfluss erhält, als ihr gemäß Sitzverteilung zusteht. Für diese Woche ist dazu ein Treffen mehrerer Fraktionschefs geplant. Auch die...
