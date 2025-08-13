Künstlergruppe organisiert in Chemnitz Symposium zur Zukunft von Städten

Chemnitz
Hitze, Verkehr, Wassermangel: Das sind aktuelle Probleme von Kommunen. Darüber sprechen Amtsträger und Wissenschaftler am Samstag im Garagen-Campus.
Ein zerschelltes Boot liegt auf dem Boden, auf einem Vorhang dahinter läuft ein Film, wie das Boot aus etlichen Metern Höhe auf den Theaterplatz kracht. Geht man durch den Vorhang, läuft das Video auf der anderen Seite rückwärts: Die Holzteile finden sich wieder zusammen, das Boot fliegt in den blauen Himmel.
