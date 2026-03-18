Kürzungen an der TU Chemnitz: „Das ist Abbau von Substanz“

Junge Leute, Fachkräfte, Wirtschaft: Politiker mehrerer Parteien warnen vor erheblichen Folgen für Chemnitz.

Angesichts der Kürzungen an der Technischen Universität Chemnitz haben Vertreter mehrerer Parteien vor erheblichen negativen Folgen für Chemnitz gewarnt. „Die TU Chemnitz ist ein zentraler Motor für die Zukunft unserer Region“, sagte Jürgen Renz (SPD) am Mittwoch im Stadtrat. „Wir dürfen uns diese Universität nicht kaputtsparen.“