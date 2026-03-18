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Dan der TU Chemnitz droht ein massiver Personalabbau.
Dan der TU Chemnitz droht ein massiver Personalabbau. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Dan der TU Chemnitz droht ein massiver Personalabbau.
Dan der TU Chemnitz droht ein massiver Personalabbau. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Kürzungen an der TU Chemnitz: „Das ist Abbau von Substanz“
Redakteur
Von Michael Müller
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Junge Leute, Fachkräfte, Wirtschaft: Politiker mehrerer Parteien warnen vor erheblichen Folgen für Chemnitz.

Angesichts der Kürzungen an der Technischen Universität Chemnitz haben Vertreter mehrerer Parteien vor erheblichen negativen Folgen für Chemnitz gewarnt. „Die TU Chemnitz ist ein zentraler Motor für die Zukunft unserer Region“, sagte Jürgen Renz (SPD) am Mittwoch im Stadtrat. „Wir dürfen uns diese Universität nicht kaputtsparen.“
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