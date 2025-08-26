Kult-Moderator Peter Illmann kommt nach Chemnitz: Was ist eigentlich sein Lieblingssong aus den 80ern?

Bei der nächsten Auflage der Video-Disko „Simply The 80s´ Best“ von Dirk Duske bekommt der Chemnitzer DJ prominente Unterstützung. Viele Jahrzehnte holte Peter Illmann Weltstars ins Westfernsehen.

Die 80er sind zurück, ob im Radio, auf Partys oder im Fernsehen. Die Hits aus dem Zeitalter von Synthie-Sounds und Gelfrisuren erleben nicht erst seit gestern ein Revival. Das merkt auch der Entertainer Peter Illmann, der jeden Morgen ab 5 Uhr beim Radiosender „80s, 80s“ in der Morningshow hinter dem Micro sitzt. Der 66-Jährige erklärt sich...