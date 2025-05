Kulturhauptstadt Chemnitz: Gleich der erste Zusatz-Intercity aus Berlin fiel aus

Eigentlich hatte es am 1. Mai eine erste weitere Direktverbindung aus der Hauptstadt geben sollen. Doch die kam nicht wie geplant zustande.

Mit einer Panne ist in Chemnitz der Einsatz zusätzlicher Züge der Deutschen Bahn für Besucher der Kulturhauptstadt Europas 2025 gestartet. Gleich die erste der Intercity-Direktverbindungen von Berlin nach Chemnitz fiel am Donnerstag ersatzlos aus. Grund dafür sei ein technisches Problem am Zug gewesen, heißt es.