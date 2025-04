Kulturhauptstadt Chemnitz: Wenn der Möbelklau zum Kunstdiebstahl wird

„Seeds & Seats“ heißt eine Kunstinstallation auf der Brückenstraße. Das Werk von Gabriela Oberkofler und Jacob Strobel besteht unter anderem aus einzelnen Stühlen. Zwischenzeitlich fehlte einer, was die Polizei auf den Plan rief.

Ist das Kunst oder kann ich das mitnehmen hat sich in Chemnitz offenbar ein Mann gedacht und wurde mutmaßlich zum Dieb eines Stuhles. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ist aus einer Kunstinstallation an der Brückenstraße ein Stuhl gestohlen worden. Verdächtigt wird ein 56-jähriger Deutscher, der den Stuhl am vergangenen Donnerstagfrüh um...