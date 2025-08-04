Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kulturhauptstadt-Effekt auch bei den Samtpfoten? – So geht es dem Chemnitzer Katzencafé

Katze Shuri ist nicht kamerascheu. Sie ist eine von vieren, die in Franziska Müllers Katzencafé leben.
Katze Shuri ist nicht kamerascheu. Sie ist eine von vieren, die in Franziska Müllers Katzencafé leben. Bild: Steffi Hofmann
Katze Shuri ist nicht kamerascheu. Sie ist eine von vieren, die in Franziska Müllers Katzencafé leben.
Katze Shuri ist nicht kamerascheu. Sie ist eine von vieren, die in Franziska Müllers Katzencafé leben. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Kulturhauptstadt-Effekt auch bei den Samtpfoten? – So geht es dem Chemnitzer Katzencafé
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit zweieinhalb Jahren hat Chemnitz ein tierisches Lokal. Doch das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Warum die Betreiberin auf einen Kuha-Effekt hoffte und was sie mit weißen Katzenspuren erreichen will.

Wer mit offenen Augen durch Chemnitz läuft, könnte bald weiße Katzenspuren auf dem Fußboden entdecken. Sie sollen mit Kreide gemalt werden und ein Hinweis sein. „Wir müssen noch mehr Werbung für uns machen“, sagt Franziska Müller. Seit Februar 2023 betreibt sie auf dem Kaßberg ihr Katzencafé „Ciao Miau“. An fünf Tagen in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
13:20 Uhr
3 min.
Das Buch mit der bunten Esse: Wo Lauterbach und Kretschmer in Chemnitz mit „Glück auf“ grüßen
Evelyn Kometter, Dagmar Ruscheinsky, Patrick Schnabel mit Kulturhauptstadtbuch.
Vertreter der Steiermärkischen Landesregierung haben sich ins Kulturhauptstadtbuch eingetragen. Und dabei Gemeinsamkeiten zwischen Graz und Chemnitz entdeckt.
Jana Peters
13:26 Uhr
2 min.
Ex-"Superman" will in den USA Migranten abschieben helfen
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild)
Einst kämpfte er in einer "Superman"-TV-Serie gegen Schurken. Jetzt will US-Schauspieler Dean Cain helfen, die umstrittene Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump umzusetzen.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
26.07.2025
3 min.
Neuer Laden für Schönes auf dem Chemnitzer Kaßberg
Jasmin Rössel in ihrem neuen Geschäft "Femen Design" auf dem Kaßberg.
Eine junge Frau ist kreativ, liebt Kerzen, Deko und gute Düfte. Mit ihren Produkten ist sie jetzt im Geschäft „Femen Design“ präsent.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel