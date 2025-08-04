Kulturhauptstadt-Effekt auch bei den Samtpfoten? – So geht es dem Chemnitzer Katzencafé

Seit zweieinhalb Jahren hat Chemnitz ein tierisches Lokal. Doch das hat sich noch nicht überall herumgesprochen. Warum die Betreiberin auf einen Kuha-Effekt hoffte und was sie mit weißen Katzenspuren erreichen will.

Wer mit offenen Augen durch Chemnitz läuft, könnte bald weiße Katzenspuren auf dem Fußboden entdecken. Sie sollen mit Kreide gemalt werden und ein Hinweis sein. „Wir müssen noch mehr Werbung für uns machen", sagt Franziska Müller. Seit Februar 2023 betreibt sie auf dem Kaßberg ihr Katzencafé „Ciao Miau". An fünf Tagen in der...