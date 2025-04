Kulturhauptstadt-Projekt in Burgstädt enthüllt: Wie der Taurasteinturm zur Leinwand wird

Das „Purple Path“-Projekt erstrahlt. Via Lewandowskys Installation zieht die Aufmerksamkeit auf sich, während der Bürgermeister erklärt, dass Burgstädt nicht finanziell belastet wird.

Mit den Worten „Großartiger Turm und großartige Stadt“ hat der Berliner Künstler Via Lewandowsky am Freitagabend zur Eröffnung des „Purple Path“-Projektes in Burgstädt versucht, die Einwohner auf seine Seite zu ziehen. Denn im Vorfeld gab es Kritik: Muss so eine Sound- und Lichtinstallation sein, angesichts leerer Haushaltskassen?...