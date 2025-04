Kulturhauptstadt-Projekt in Chemnitz: Goldene Hasen und lachende Bäume

Im Stadtgebiet tauchen Eingriffe auf, die überraschen und verwirren. Es handelt sich um den Beginn eines Kunstvorhabens, das nach und nach umgesetzt wird.

Spaziergänger im Park unter dem Kaßberghang wundern sich. Der große Baum hat Mund und Augen bekommen, scheint zu lächeln. Weitere solcher sanften Eingriffe an Bäumen folgen, unter anderem nahe der Promenadenstraße und an der Müllerstraße. Der „Verursacher“ heißt Lucas Oertel und ist ein in Dresden lebender Künstler.