  • Ladenschließung in Chemnitz: Schnäppchen-Discounter „Pepco“ verlässt Sachsenallee

In der Pepco-Filiale in der Sachsenallee läuft ein großer Räumungsverkauf. Bild: Elisa Leimert
In der Pepco-Filiale in der Sachsenallee läuft ein großer Räumungsverkauf. Bild: Elisa Leimert
Chemnitz
Ladenschließung in Chemnitz: Schnäppchen-Discounter „Pepco“ verlässt Sachsenallee
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Discounter-Kette „Pepco“ schließt eines ihrer zwei Geschäfte in Chemnitz. Was dahinter steckt und wann es so weit ist.

Es ist nicht zu übersehen: Plakate an der Pepco-Filiale in der Sachsenallee verkünden einen großen Räumungsverkauf. Ende Januar soll das Geschäft schließen, aufgrund „mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In der zweiten Pepco-Filiale an der Zentralhaltestelle läuft der Betrieb weiter.
