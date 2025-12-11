Ladenschließung in Chemnitz: Schnäppchen-Discounter „Pepco“ verlässt Sachsenallee

Die Discounter-Kette „Pepco“ schließt eines ihrer zwei Geschäfte in Chemnitz. Was dahinter steckt und wann es so weit ist.

Es ist nicht zu übersehen: Plakate an der Pepco-Filiale in der Sachsenallee verkünden einen großen Räumungsverkauf. Ende Januar soll das Geschäft schließen, aufgrund „mangelnder wirtschaftlicher Perspektiven“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. In der zweiten Pepco-Filiale an der Zentralhaltestelle läuft der Betrieb weiter.