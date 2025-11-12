Längere Wege aufs Amt: An der Sachsen-Allee schließt die Bürgerservicestelle

Mit dem endgültigen Aus im kommenden Monat soll Geld gespart werden. Und was wird aus den Außenstellen des Bürgeramts am Stadtrand?

Für Zehntausende Chemnitzer werden die Wege zur Stadtverwaltung länger. Die viel genutzte Bürgerservicestelle an der Sachsen-Allee schließt noch vor Ende des Jahres. Letzter Öffnungstag ist der 23. Dezember, teilt das Rathaus mit. Für Zehntausende Chemnitzer werden die Wege zur Stadtverwaltung länger. Die viel genutzte Bürgerservicestelle an der Sachsen-Allee schließt noch vor Ende des Jahres. Letzter Öffnungstag ist der 23. Dezember, teilt das Rathaus mit.