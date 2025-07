Lagerhallenbrand in Chemnitz: Ursache steht fest

Bei dem Feuer am vergangenen Wochenende wurden drei Feuerwehrleute verletzt. Die Polizei nennt nun Ergebnisse der Ermittlungen zur Ursache.

Am Samstagabend (28. Juni) war in einer Lagerhalle an der B 107 ein Feuer ausgebrochen. Die Halle und drei Fahrzeuge wurden zerstört. Während der Löscharbeiten verletzten sich drei Feuerwehrleute leicht.