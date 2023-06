Landesdirektion prüft Chemnitzer Haushalt: Was ist dabei rausgekommen?

Fast 250 Millionen Euro will Chemnitz in diesem und im nächsten Jahr investieren. Die Landesdirektion Sachsen kritisiert dauerhaft zu hohe Ausgaben. Was muss die Stadt jetzt unternehmen?

Die Landesdirektion Sachsen hat den Doppelhaushalt der Stadt Chemnitz für die Jahre 2023 und 2024 unter Auflagen genehmigt. Die Stadt plant im Jahr 2023 rund 119 Millionen Euro zu investieren, im Jahr 2024 sollen es 126 Millionen Euro sein. Investitionsschwerpunkte sind Straßenbau, öffentliche Grünanlagen, Schulhausbau, die Sanierung von... Die Landesdirektion Sachsen hat den Doppelhaushalt der Stadt Chemnitz für die Jahre 2023 und 2024 unter Auflagen genehmigt. Die Stadt plant im Jahr 2023 rund 119 Millionen Euro zu investieren, im Jahr 2024 sollen es 126 Millionen Euro sein. Investitionsschwerpunkte sind Straßenbau, öffentliche Grünanlagen, Schulhausbau, die Sanierung von...