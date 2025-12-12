Laternen, Lieder, Leckerlis – so feiert Chemnitz das dritte Adventswochenende

Spätestens zum dritten Advent liegt Weihnachtsstimmung in der Luft. In Chemnitz sorgen Konzerte, Bastelaktionen, besondere Märkte und eine Prise Humor dafür, dass für jede Stimmung etwas dabei ist.

Im Carlowitz Congresscenter läuft aktuell das Kindermusical „Die Liedermühle“, inszeniert von der Musikschule am Thomas-Mann-Platz sowie acht Kinderchören aus Chemnitz. Bis zum 21. Dezember wird dort mit Musik, Mut und Magie die Liedermühle mit ihren Tönchen vor einer gefährlichen Truhe und ihrem Troll beschützt. Die Vorstellungen am... Im Carlowitz Congresscenter läuft aktuell das Kindermusical „Die Liedermühle“, inszeniert von der Musikschule am Thomas-Mann-Platz sowie acht Kinderchören aus Chemnitz. Bis zum 21. Dezember wird dort mit Musik, Mut und Magie die Liedermühle mit ihren Tönchen vor einer gefährlichen Truhe und ihrem Troll beschützt. Die Vorstellungen am...