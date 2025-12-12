MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Laternen, Lieder, Leckerlis – so feiert Chemnitz das dritte Adventswochenende

Das Kindermusical „Die Liedermühle“ wird von acht Chemnitzer Kinderchören begleitet.
Das Kindermusical „Die Liedermühle“ wird von acht Chemnitzer Kinderchören begleitet. Bild: Patrick Schulze
Die Weihnachtsausstellung in der St.-Jakobi-Kirche zeigt Arbeiten der Familie Helbig und den Weihnachtsberg der Familie Leonhardt.
Die Weihnachtsausstellung in der St.-Jakobi-Kirche zeigt Arbeiten der Familie Helbig und den Weihnachtsberg der Familie Leonhardt. Bild: Andreas Bauer
Dieses Wochenende gibt es drei Trödelmärkte in Chemnitz, beim Chemnitz Center, im „Atomino“ und in der Galerie Borssenanger.
Dieses Wochenende gibt es drei Trödelmärkte in Chemnitz, beim Chemnitz Center, im „Atomino“ und in der Galerie Borssenanger. Bild: Thomas Szymkowiak
Das Kindermusical „Die Liedermühle“ wird von acht Chemnitzer Kinderchören begleitet.
Das Kindermusical „Die Liedermühle“ wird von acht Chemnitzer Kinderchören begleitet. Bild: Patrick Schulze
Die Weihnachtsausstellung in der St.-Jakobi-Kirche zeigt Arbeiten der Familie Helbig und den Weihnachtsberg der Familie Leonhardt.
Die Weihnachtsausstellung in der St.-Jakobi-Kirche zeigt Arbeiten der Familie Helbig und den Weihnachtsberg der Familie Leonhardt. Bild: Andreas Bauer
Dieses Wochenende gibt es drei Trödelmärkte in Chemnitz, beim Chemnitz Center, im „Atomino“ und in der Galerie Borssenanger.
Dieses Wochenende gibt es drei Trödelmärkte in Chemnitz, beim Chemnitz Center, im „Atomino“ und in der Galerie Borssenanger. Bild: Thomas Szymkowiak
Chemnitz
Laternen, Lieder, Leckerlis – so feiert Chemnitz das dritte Adventswochenende
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spätestens zum dritten Advent liegt Weihnachtsstimmung in der Luft. In Chemnitz sorgen Konzerte, Bastelaktionen, besondere Märkte und eine Prise Humor dafür, dass für jede Stimmung etwas dabei ist.

Im Carlowitz Congresscenter läuft aktuell das Kindermusical „Die Liedermühle“, inszeniert von der Musikschule am Thomas-Mann-Platz sowie acht Kinderchören aus Chemnitz. Bis zum 21. Dezember wird dort mit Musik, Mut und Magie die Liedermühle mit ihren Tönchen vor einer gefährlichen Truhe und ihrem Troll beschützt. Die Vorstellungen am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
03.12.2025
4 min.
Diese Weihnachtsmärkte gibt es in den Chemnitzer Stadtteilen
Abseits des großen Chemnitzer Weihnachtsmarktes in der Innenstadt gibt es auch viele kleinere Märkte – wie hier auf dem Brühl.
Die kleineren Weihnachtsmärkte in den Chemnitzer Stadtteilen haben ihren ganz eigenen Charme. Einer ist vegan, der andere verschreibt sich der Inklusion. Hier ist ein Überblick, damit man keinen verpasst.
Erik Anke
05.12.2025
4 min.
Abseits vom Glühweinstand: Das geht am Wochenende in Chemnitz
Blaufichten oder Nordmanntannen können am Samstagvormittag im Ebersdorfer Wald selbst geschlagen werden – dabei ist Muskelkraft gefragt.
Die „Freie Presse“-Redaktion hat Tipps für das Wochenende vom zweiten Advent zusammengestellt. Für Weihnachtsmuffel, Familien und Adventfans ist für jeden etwas dabei.
Laetitia Feddersen
Mehr Artikel