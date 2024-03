„Leser helfen“ in Chemnitz: Wie ein neues Auto den Alltag einer ganzen Familie verändern wird

Oskar und Mia hatten einen schweren Start ins Leben. Bis heute haben sie mit den Folgen ihrer zu frühen Geburt und weiterer Einschränkungen zu kämpfen. Ein Problem wurde nun gelöst.

Chemnitz.

Ein Auto ist für viele Menschen so alltäglich wie selbstverständlich. Für große Familien wird es da schon komplizierter. Für eine sechsköpfige Familie mit einem schwer beeinträchtigen Siebenjährigen noch einmal mehr. Familie Schultz aus Chemnitz gehört zu Letzteren. Die erste Tochter Mia – heute neun Jahre alt – kam sieben Wochen zu zeitig auf die Welt, wog nur 2310 Gramm. Sie bekam Hirnblutungen. Die waren so stark, dass Narben auf dem Gehirn zurückblieben und sich später Epilepsie entwickelte. Auch Oskar (7) war eine Frühgeburt. Zwölf Wochen vor dem errechneten Termin wurde er geboren. Er hat das Down-Syndrom, einen Herzfehler, ist Autist und spricht nicht. An einer Sache hat sich aber seit dem letzten Besuch der „Freien Presse“ bei Familie Schultz etwas geändert. Dass Oskar nicht gehen kann, stimmt nicht mehr. Mittlerweile läuft der Kleine schon ziemlich flink an der Hand. Seine Mutter Denise Schultz und Vater Christian rechnen fest damit, dass er bald auch ohne Unterstützung laufen wird.