Gedenken am Platz der ehemaligen Synagoge

An die Zerstörung der Alten Chemnitzer Synagoge am 9. November 1938 sowie der darauf folgenden Verfolgung und Ermordung von Juden in der Stadt, aber auch in ganz Europa, wurde am Montagvormittag mit einer Gedenkveranstaltung erinnert.