  • Liesel Sabloff: Eine Chemnitzer Jüdin wird 100 Jahre

Liesel Sabloff wurde vor 100 Jahren geboren. Hunderte Bilder könnten ihr Leben nicht erzählen.
Liesel Sabloff wurde vor 100 Jahren geboren. Hunderte Bilder könnten ihr Leben nicht erzählen. Bild: Repro: Jürgen Nitsche/privat
Liesel Sabloff wurde vor 100 Jahren geboren. Hunderte Bilder könnten ihr Leben nicht erzählen.
Liesel Sabloff wurde vor 100 Jahren geboren. Hunderte Bilder könnten ihr Leben nicht erzählen. Bild: Repro: Jürgen Nitsche/privat
Chemnitz
Liesel Sabloff: Eine Chemnitzer Jüdin wird 100 Jahre
Von Jürgen Nitsche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1933 verließ die Familie Chemnitz. Früh hatte ihr Vater die Gefahren für Juden im Nationalsozialismus erkannt. Deutschland blieb auch Jahrzehnte später nur ein Ort für Besuche.

Als Liesel Sabloff Chemnitz verließ, war sie gerade einmal acht Jahre alt. 1933 flohen ihre Eltern mit ihr und dem drei Jahre älteren Bruder Fritz-Edgar aus Chemnitz und Deutschland. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie Chemnitz wieder besucht. Das erste Mal 1992. 2001 nahm sie an den 10. Tagen der jüdischen Kultur in Chemnitz teil. Sie gehörte...
