Lilapetz in Limbach-Oberfrohna schließt nach Räumungsverkauf: Neuer Betreiber teilt Eröffnungstermin mit

Chemnitz Umland
Der Schreibwaren- und Sonderpostenmarkt gibt seine Filiale in Limbach auf. Ein neuer Betreiber aus Norddeutschland will fast nahtlos übernehmen und hat gute Neuigkeiten für die Angestellten.
Großer Ansturm auf die Lilapetz-Filiale in Limbach-Oberfrohna am Dienstagmittag. Alle Parkplätze sind belegt. Bereits zum Wochenbeginn hat der Discounter mit dem Räumungsverkauf begonnen. Seitdem hängen an der Filiale neben dem Diska an der Frohnbachstraße große Plakate mit entsprechenden Verkaufsangeboten. Bald ist aber Schluss.
