MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Lilapetz in Limbach-Oberfrohna schließt nach Räumungsverkauf: Neuer Betreiber teilt Eröffnungstermin mit

Ansturm auf den Lilapetz-Markt in Limbach-Oberfrohna. Viele wollen die Rabatte mitnehmen.
Ansturm auf den Lilapetz-Markt in Limbach-Oberfrohna. Viele wollen die Rabatte mitnehmen. Bild: Andreas Seidel
Ansturm auf den Lilapetz-Markt in Limbach-Oberfrohna. Viele wollen die Rabatte mitnehmen.
Ansturm auf den Lilapetz-Markt in Limbach-Oberfrohna. Viele wollen die Rabatte mitnehmen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Lilapetz in Limbach-Oberfrohna schließt nach Räumungsverkauf: Neuer Betreiber teilt Eröffnungstermin mit
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schreibwaren- und Sonderpostenmarkt gibt seine Filiale in Limbach auf. Ein neuer Betreiber aus Norddeutschland will fast nahtlos übernehmen und hat gute Neuigkeiten für die Angestellten.

Großer Ansturm auf die Lilapetz-Filiale in Limbach-Oberfrohna am Dienstagmittag. Alle Parkplätze sind belegt. Bereits zum Wochenbeginn hat der Discounter mit dem Räumungsverkauf begonnen. Seitdem hängen an der Filiale neben dem Diska an der Frohnbachstraße große Plakate mit entsprechenden Verkaufsangeboten. Bald ist aber Schluss.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:40 Uhr
4 min.
Lilapetz in Penig schließt, Wreesmann kommt: „Wir lassen niemand im Regen stehen“
Lilapetz in Penig schließt demnächst. Dann zieht hier eine Filiale von Wreesmann ein.
Der Ausverkauf bei Lilapetz in Penig hat begonnen – die Kunden stehen Schlange. Die Kette gibt weitere Filialen auf. Ein Mitbewerber kommt nach Altmittweida.
Falk Bernhardt
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
05.01.2026
3 min.
Auto-Fahrer verwüsten neue Beete am Johannisplatz in Limbach-Oberfrohna: Laut Stadt nun „komplette Neuanlage“ nötig
Das Blumenbeet am umgestalteten Johannisplatz wurde als Parkplatz entfremdet.
Der zentrale Johannisplatz ist erst im vergangenen Jahr aufwendig umgestaltet worden. Jetzt ist es zu den ersten größeren Beschädigungen gekommen.
Jonas Patzwaldt
15:20 Uhr
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel