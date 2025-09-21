Limbach-Oberfrohna: Schwerer Unfall mit Rollstuhlfahrer

Chemnitz Umland
Der Mann im Rollstuhl wurde schwerverletzt. Die Frau im Pkw war betrunken und ohne Führerschein unterwegs.
Beim Überqueren der Hohensteiner Straße in Limbach-Oberfrohna ist am Freitagnachmittag ein Rollstuhlfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeimitteilung am Wochenende passierte der schwere Unfall gegen 15.15 Uhr in Höhe einer Einkaufsmarkt-Zufahrt im Stadtteil Limbach. Der 54-jährige Mann im Rollstuhl war dort von einer Ford-Fahrerin erfasst...
