Limbach-Oberfrohna: Starker Auftritt des Laufvereins im Erzgebirge

Mit Erfolgen sind die Läufer vom Laufverein Limbach 2000 vom Drängberglauf in Leubsdorf zurückgekehrt. Wer in welcher Distanz gesiegt hat.

Äußerst stark hat sich der Laufverein Limbach 2000 am vergangenen Sonntag im Erzgebirge beim Drängberglauf Leubsdorf präsentiert. Mit Gesamtsiegen über die 11-Kilometer-Strecke (Simon Däter in 46:54,4 min) und die 3-Kilometer-Distanz (Josephine Heine in 12:45,9 min) sowie weiteren Siegen und Platzierungen in ihren Altersklassen von den...