Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohnaer Gebäudegesellschaft modernisiert DDR-Wohnblock für mehrere Millionen Euro

GLO-Geschäftsführer Nobert Gruss hat mit seinem Team einen historischen Wohnblock energetisch modernisiert.
GLO-Geschäftsführer Nobert Gruss hat mit seinem Team einen historischen Wohnblock energetisch modernisiert. Bild: Toni Söll
GLO-Geschäftsführer Nobert Gruss hat mit seinem Team einen historischen Wohnblock energetisch modernisiert.
GLO-Geschäftsführer Nobert Gruss hat mit seinem Team einen historischen Wohnblock energetisch modernisiert. Bild: Toni Söll
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohnaer Gebäudegesellschaft modernisiert DDR-Wohnblock für mehrere Millionen Euro
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1988 wurde der Plattenbau an der Waldenburger Straße errichtet. Über ein Jahr wurde er energetisch saniert – so wie knapp 90 Prozent der Gesellschaftsgebäude. Wer kann dort ein Zuhause finden?

Energetisch ist das Wohngebäude an der Waldenburger Straße 3 komplett erneuert. Ein Hauch Tradition aus Limbach-Oberfrohna ist an dem Gebäude dennoch verewigt. Ein großes Gemälde von Katja Daniel, Diplom-Designerin für textilen Druck, erinnert an die Textilgeschichte 1920 in Limbach-Oberfrohna. Versehen mit Schlagworten aus der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
03.12.2025
4 min.
Haushaltspläne in Limbach-Oberfrohna: Stadt schrammt haarscharf an finanziellen Einschränkungen vorbei
Der Stadtrat von Limbach-Oberfrohna hat über den Doppelhaushalt 2026/2027 entschieden.
Für 2026 und 2027 muss die Stadt erstmals wieder Kredite aufnehmen und ist nicht mehr schuldenfrei. Nicht die einzige Kritik von den Stadträten. Auch deutliche Forderungen an den OB wurden laut.
Julia Grunwald
06:05 Uhr
1 min.
Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll verschönert werden
Der Marktbrunnen in Limbach-Oberfrohna soll bald noch grüner werden.
Beim Wettbewerb „Ab in die Mitte“ konnte die Große Kreisstadt mit ihrer Idee überzeugen. Mit dem Preisgeld soll es in der Stadt grüner werden.
Julia Grunwald
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel