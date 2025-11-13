Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl

Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht. Bild: Symbolbild: Harry Haertel/Archiv
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht. Bild: Symbolbild: Harry Haertel/Archiv
Chemnitz Umland
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.

Eigentlich wollte eine Chemnitzerin nur einkaufen gehen. Das endete für sie mit einem gebrochenen Mittelfußknochen und mehreren Blutergüssen. Zudem war die 74-Jährige mehrere Monate auf eine Haushaltshilfe angewiesen. Ein Limbach-Oberfrohnaer hatte die Seniorin beim Ausparken mit seinem Auto auf einem Parkplatz übersehen. „Ich habe meinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
09.11.2025
1 min.
Mit gut zwei Promille in Limbach-Oberfrohna unterwegs – Unfall
Die Polizei war am Samstagabend in Limbach-Oberfrohna gefragt.
Am Ostring sind zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Beteiligten stand erheblich unter Alkoholeinfluss.
Michael Müller
06:00 Uhr
1 min.
Unfälle im Landkreis Zwickau: Zwei Radfahrer kommen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus
Zwei Radfahrer erlitten schwere Verletzungen in Zwickau und Limbach-Oberfrohna.
Zwei Radfahrer erlitten nach Stürzen am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen. Die Unfallstelle in Zwickau befindet sich zwischen Nordplatz und Mulderadweg. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
Mehr Artikel