Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Limbacher Autowerkstatt mit Tradition: Wer hier jetzt das Sagen hat

Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter.
Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter. Bild: Steffi Hofmann
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator.
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator. Bild: Steffi Hofmann
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach.
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach. Bild: Steffi Hofmann
Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter.
Uwe Kosalla blickt Amin Ali Sofi beim Abdichten eines Turboladers über die Schulter. Bild: Steffi Hofmann
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator.
Amin Ali Sofi wechselt an der Vorderachse eines Wagens einen den Stabilisator. Bild: Steffi Hofmann
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach.
Ein gutes Team: der neue und alte Inhaber des Autoparks Limbach. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz Umland
Limbacher Autowerkstatt mit Tradition: Wer hier jetzt das Sagen hat
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Win-win-Situation in einer freien Werkstatt in Limbach-Oberfrohna: Inhaber Uwe Kosalla suchte einen Nachfolger und kam mit einem jungen Afghanen zusammen, dessen Herz für Motoren schlägt.

Wer heutzutage eine Ausbildung oder ein Studium abschließt, kann nicht davon ausgehen, dass er sein Leben lang an ein- und demselben Arbeitsplatz verbringen wird. Bei Uwe Kosalla ist das anders. Von Teenagerzeit an ist er am selben Platz: in der Autowerkstatt am Gießerweg 3.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:50 Uhr
3 min.
„Wir wollen diese Dinger nicht“: Warum Limbach-Oberfrohna keine digitalen Anzeigen an Bushaltestellen bekommt
Bushaltestellen in Limbach-Oberfrohna werden weiterhin ohne Digitalisierung auskommen.
Unter anderem die Haltestellen am Rathaus sollten mit digitalen Informationsanzeigen aufgerüstet werden. Der Stadtrat stimmte dagegen – obwohl die Mehrheit der Stadträte den ÖPNV kaum nutzt.
Julia Grunwald
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
28.10.2025
4 min.
Tischlerei Hösel in Limbach-Oberfrohna: Gleich vier Gesellen glänzen bei Nachwuchswettbewerb
Adrian Klemm, Alexander Vogel, Jeremy Müller und Niklas Büge (v.li.) sind die Tischlergesellen, die ihre Zukunft im Limbacher Betrieb Hösel sehen.
Vier Azubis der Tischlerei Hösel aus Limbach-Oberfrohna haben ihre Ausbildung mit Exzellenz bestanden. Noch besser: Alle wollen im Unternehmen bleiben. Doch sowas fällt nicht vom Himmel.
Steffi Hofmann
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel