Limbacher Autowerkstatt mit Tradition: Wer hier jetzt das Sagen hat

Win-win-Situation in einer freien Werkstatt in Limbach-Oberfrohna: Inhaber Uwe Kosalla suchte einen Nachfolger und kam mit einem jungen Afghanen zusammen, dessen Herz für Motoren schlägt.

Wer heutzutage eine Ausbildung oder ein Studium abschließt, kann nicht davon ausgehen, dass er sein Leben lang an ein- und demselben Arbeitsplatz verbringen wird. Bei Uwe Kosalla ist das anders. Von Teenagerzeit an ist er am selben Platz: in der Autowerkstatt am Gießerweg 3.