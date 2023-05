Limbacher Kinosaal ist nicht wiederzuerkennen

Vor sechs Wochen schloss Olaf Müller seinen Kinosaal 2 und kündigte an, Pfingsten in völlig neuem Gewand wieder öffnen zu wollen. "Fast wäre was dazwischen gekommen", sagt er. Die neue Decke des Saals sei nämlich aus Versehen zuerst nach Holland geliefert worden. 250.000 Euro hat sich Olaf Müller die Frischekur im Apollo-Kino kosten lassen. Von...