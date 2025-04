Limbacher Kräuter als Wurmkur für Hamster, Pferde und Hunde: Wie ein Landwirt auf diese Idee kam

Mit Kräutern aus Wolkenburg-Kaufungen stellt Sirko Hornung mit „Wiesengold“ Futterpellets für Klein- und Haustiere her. Damit will er unter anderem Parasiten den Kampf ansagen. Was sagt eine Studie dazu?

Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, sagt ein Sprichwort. Geht es nach einem Unternehmen aus Wolkenburg-Kaufungen, gilt das auch für Tiere. „Wiesengold“ heißt die Firma, die Sirko Hornung gemeinsam mit seiner Familie gegründet hat. Das junge Unternehmen möchte diese Volksweisheit für die Tiergesundheit umsetzen und gleichzeitig... Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, sagt ein Sprichwort. Geht es nach einem Unternehmen aus Wolkenburg-Kaufungen, gilt das auch für Tiere. „Wiesengold“ heißt die Firma, die Sirko Hornung gemeinsam mit seiner Familie gegründet hat. Das junge Unternehmen möchte diese Volksweisheit für die Tiergesundheit umsetzen und gleichzeitig...