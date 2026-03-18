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Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen.
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen. Foto: Harry Härtel
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung.
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung. Foto: Harry Härtel
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen.
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen. Foto: Harry Härtel
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung.
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung. Foto: Harry Härtel
Chemnitz
Lkw reißt Tram-Oberleitung in Chemnitz herunter: Starke Verkehrsbehinderung
Redakteur
Von Erik Anke
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Sowohl der Tram- als auch der Autoverkehr kamen aufgrund des Unfalls vor Ort zum Erliegen.

Ein Lkw hat am Mittwochnachmittag offenbar eine Oberleitung der Straßenbahn auf der Annaberger Straße in Chemnitz beschädigt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht aufgeklärt. Zur Stunde wurde aber die Kreuzung Annagerber Straße/Werner-Seelenbinder-Straße für Reparaturen an der...
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Erschienen am: 18.03.2026 | 16:29 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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