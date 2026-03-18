Lkw reist Tram-Oberleitung in Chemnitz herunter: Starke Verkehrsbehinderung

Sowohl der Tram- als auch der Autoverkehr kamen aufgrund des Unfalls vor Ort zum Erliegen.

Ein Lkw hat am Mittwochnachmittag offenbar eine Oberleitung der Straßenbahn auf der Annaberger Straße in Chemnitz beschädigt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht aufgeklärt. Zur Stunde wurde aber die Kreuzung Annagerber Straße/Werner-Seelenbinder-Straße für Reparaturen an der...