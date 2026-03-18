MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Lkw reist Tram-Oberleitung in Chemnitz herunter: Starke Verkehrsbehinderung

Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen.
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen. Foto: Harry Härtel
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung.
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung. Foto: Harry Härtel
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen.
Aufgrund der Beschädigung kam der Verkehr in dem Bereich zum Erliegen. Foto: Harry Härtel
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung.
Derzeit laufen Reparaturen an der Oberleitung. Foto: Harry Härtel
Chemnitz
Lkw reist Tram-Oberleitung in Chemnitz herunter: Starke Verkehrsbehinderung
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sowohl der Tram- als auch der Autoverkehr kamen aufgrund des Unfalls vor Ort zum Erliegen.

Ein Lkw hat am Mittwochnachmittag offenbar eine Oberleitung der Straßenbahn auf der Annaberger Straße in Chemnitz beschädigt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht aufgeklärt. Zur Stunde wurde aber die Kreuzung Annagerber Straße/Werner-Seelenbinder-Straße für Reparaturen an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:08 Uhr
2 min.
Zwickauer Mauritius Brauerei meldet Insolvenz an
Die Zwickauer Brauerei Mauritius hat Insolvenz angemeldet.
Das Traditionsunternehmen wird nun zunächst durch einen Insolvenzverwalter geführt. Die Insolvenz geschieht vor dem Hintergrund sinkender Absatzzahlen für Sachsens Brauereien.
11:30 Uhr
2 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Die alteingesessene Brauerei hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Erst kürzlich war die Firma mit einem neuen Bier für die Handelskette Rewe an den Start gegangen.
Jan-Dirk Franke
17:09 Uhr
2 min.
Überfall: Deutsche stechen auf Landsmann in Palma ein
Ein deutscher Tourist ist auf Mallorca von zwei ebenfalls deutschen Angreifern bei einem Raubüberfall mit einem Messer verletzt worden. (Archiv-Bild)
20 Zentimeter Schnittwunde, geraubtes Bargeld und schnelle Festnahme: Was das Opfer über den brutalen Überfall und die Reaktion der Polizei auf Mallorca berichtet.
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
01.03.2026
3 min.
Premiere für E-Loks bis zum Chemnitzer Südbahnhof
Am Samstagmorgen nutzte zum ersten Mal eine elektrische Lok die neue Oberleitung bei der Fahrt zum Südbahnhof.
Die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Chemnitz Süd ist elektrifiziert. Das stärkt den Railport, spart Zeit im Güterverkehr und eröffnet neue Perspektiven für die City-Bahn Richtung Aue.
Ingolf Wappler
23.02.2026
1 min.
Starke Verspätung beim RE 3 und RB 30 auf der Strecke zwischen Dresden und Chemnitz
Aktuell verspätet sich der RE 3 zwischen Dresden und Chemnitz.
Der Zugverkehr musste eingleisig fahren. Eine Oberleitung wurde beschädigt, manche Züge fuhren eine Umleitung. Jetzt ist die Strecke wieder frei.
Siiri Klose
Mehr Artikel