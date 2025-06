Löscheinsatz in Chemnitz: Carport-Brand legt Verkehr auf Erfenschlager Straße lahm

Ein technischer Defekt hat ein Feuer in einem Carport entfacht. Die schnelle Reaktion der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Was bisher bekannt ist.

Böse Überraschung am Pfingstsonntag: Gegen 9 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil es an der Erfenschlager Straße im Chemnitzer Stadtteil Erfenschlag brannte. Laut Polizei hatte ein Carport an einem Mehrfamilienhaus Feuer gefangen. Es habe sich nach ersten Untersuchungen der Feuerwehr schnell herausgestellt, dass ein technischer...