Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Männer attackieren Security vor Chemnitzer Club

An der Tür eines Nachtclubs ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit eskaliert.
An der Tür eines Nachtclubs ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit eskaliert. Bild: Daniel Karmann/dpa
An der Tür eines Nachtclubs ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit eskaliert.
An der Tür eines Nachtclubs ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit eskaliert. Bild: Daniel Karmann/dpa
Chemnitz
Männer attackieren Security vor Chemnitzer Club
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil sie nicht hineingelassen wurden, warf jemand aus der Gruppe offenbar eine Flasche nach den Türstehern und rief eine rassistische Beleidigung.

In den frühen Morgenstunden (4.40 Uhr) hat eine mindestens dreiköpfige Gruppe versucht, in einen Club an der Reichenhainer Straße zu gelangen. Nachdem ihnen der Zutritt verweigert wurde, beleidigte einer aus der Gruppe den syrischen Türsteher rassistisch und warf eine Flasche nach ihm und seinen Kollegen. Verletzt wurde dabei niemand. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
1 min.
Chemnitz: Jugendlicher sprüht Männern Pfefferspray ins Gesicht
Gegen 19.30 Uhr kam es an der Haltestelle „Südring“ zu einem Streit zwischen zwei Männern und einem Jugendlichen.
An der Bahnhaltestelle „Südring“ ist am Montagabend ein Streit eskaliert. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.
Erik Anke
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
04.11.2025
1 min.
Stress in Chemnitzer Innenstadt: 17-Jähriger von acht Angreifern ausgeraubt
Die Polizei stellte am Montagabend einen der Tatverdächtigen.
Eine Gruppe wollte dem jungen Mann Geld abnehmen. Er rückte nichts heraus und bekam dafür Schläge. Die Polizei hat einen der Tatverdächtigen gestellt.
Erik Anke
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel