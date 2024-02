Mahnwache für Ukraine in Chemnitz: 19-Jähriger will nicht kämpfen

Der Angriff Russlands auf die Ukraine jährt sich am Samstag zum zweiten Mal. Aktuell wird diskutiert, ob Männer in wehrfähigem Alter zurück in die Ukraine gehen sollten. Auf der Mahnwache erzählt ein junger Mann über seine Pläne.

Noch bis Freitag wollen Veronika Smalko und ihre Mitstreiter jeden Nachmittag dieser Woche von 15.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Chemnitzer Neumarkt eine Mahnwache für die Ukraine abhalten. Die Teilnehmenden hätten an den ersten Tagen der Mahnwache, die seit Montag läuft, bereits viele positive Begegnungen erlebt. Dennoch fällt auf, dass einige... Noch bis Freitag wollen Veronika Smalko und ihre Mitstreiter jeden Nachmittag dieser Woche von 15.30 Uhr bis 17 Uhr auf dem Chemnitzer Neumarkt eine Mahnwache für die Ukraine abhalten. Die Teilnehmenden hätten an den ersten Tagen der Mahnwache, die seit Montag läuft, bereits viele positive Begegnungen erlebt. Dennoch fällt auf, dass einige...