Chemnitz 4 min.

Makers United: Chemnitzer Festival der Tüftler startet mit Neuerungen

Zum 7. Mal lädt die Messe für (Selber-)Macher am 15. und 16. Juni in und um die Stadthalle Chemnitz ein. Neue Akzente bringt nicht nur die Ausweitung in regionale Filialen. Auch inhaltlich setzen die Organisatoren auf Experimente.